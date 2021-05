Kaldewei informiert auf BTGA-Onlinetagung

Kaldewei ist Gastgeber der Online-Tagung „Fit im Bad - Integrale Planung und Ausführung“ des Bundesindustrieverbands Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA). Die virtuelle Veranstaltung wird am 27. Mai ab 14:00 Uhr live aus der Kaldewei Iconic World in Ahlen gesendet. Thematisch liegt der Schwerpunkt auf dem Nichtwohngebäudebereich wie Hotels sowie Alten- und Pflegeheime. Betrachtet werden aktuelle DIN-Normen und Entwicklungen im Sanitärbereich. Die Veranstaltung wird mit bis zu drei Punkten als Fortbildungsveranstaltung anerkannt.

Der Badhersteller Kaldewei beteiligt sich gleich mit zwei Experten-Vorträgen. Tipps zu „Barrierefreiheit auf kleinstem Raum“ und Hintergründe zur DIN 18040-2 liefert ab 14:40 Uhr Frank Jentsch, der bei Kaldewei die Leitung Projektmanagement Deutschland inne hat. Über VDI 4100/DIN 4109 und die sichere und kostenoptimierte Einhaltung von Schallschutzanforderungen referieren im Anschluss ab 15:10 Uhr Tobias Meyer (Innovation und Entwicklung, Kaldewei) und Bauakustiker Bernd Kaltbeitzel vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP.

Unterstützt wird der Informationstag durch die ideellen Träger Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. (VDS), Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA), FH Münster (Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt) sowie die Franz Kaldewei GmbH & Co. KG und die ACO Passavant GmbH.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und aktuell bundesweit bei den Ingenieurkammern in Akkreditierung. Die Anmeldung erfolgt durch eine E-Mail mit Namen, Organisation und persönlicher E-Mail-Adresse bis zum 25. Mai 2021 an .