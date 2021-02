Kältetechnik bei Eckelmann mit neuer Leitung

Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 übernimmt Thomas Behr die Leitung des Sektors Kälte- und Gebäudeleittechnik bei der Eckelmann AG. Er tritt die Nachfolge von Dr.-Ing. Frank Uhlemann an, der seine Tätigkeit als Vorstand und Leiter des Sektors aus gesundheitlichen Gründen beendet und Ende Dezember 2020 vorzeitig in den Ruhestand wechselt.

Vorstand Philipp Eckelmann übernimmt die Vorstandsverantwortung für den Bereich. Damit verkleinert das Wiesbadener Unternehmen zugleich sein Vorstandsteam. Eckelmann wird damit künftig von einer dreiköpfigen Spitze geführt ‒ bestehend aus Philipp Eckelmann, Peter Frankenbach und Dr. Marco Münchhof.

Dr. Frank Uhlemann betont: „In der Person von Thomas Behr sichern wir die Kontinuität und können unsere strategischen Ziele weiterverfolgen. Ich könnte mir keinen besseren Nachfolger vorstellen. Er verfügt über eine exzellente Kenntnis unserer Branche und ist mit unseren Lösungstechnologien bestens vertraut.“

Thomas Behr ist im März 2016 als Key-Account-Manager in das Unternehmen eingetreten. Bald schon übernahm er die Leitung des Vertriebs und Marketings sowie des Produktmanagements. Als Stellvertreter von Frank Uhlemann hat er in den letzten Jahren maßgeblich die strategische Geschäftsentwicklung mitgestaltet und direkt an den Vorstand und Aufsichtsrat berichtet. Thomas Behr hat über 30 Jahre Berufserfahrung in der Gewerbekälte. Nach dem Studium der Verfahrenstechnik war er fast 20 Jahre als Projekt- und Key-Account-Manager bei einem der international führenden Komplettanbieter für Kältesysteme im Lebensmittelhandel tätig. Für einen großen österreichischen Hersteller von Kühlmöbeln und Kältetechnik verantwortete er zuletzt seit 2006 als Niederlassungsleiter den Vertrieb für Deutschland und Benelux.