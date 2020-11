Judo informiert zu Trinkwasserhygiene

Die Einhaltung der Trinkwasserhygiene in allen Gebäuden hat in den Corona-Zeiten noch einmal mehr an Bedeutung gewonnen. Die als Technische Richtlinie bekannte VDI/DVGW 6023 Blatt 1 – Hygiene in der Trinkwasser-Installation – erfasst und ergänzt die bestehenden Regelwerke bezüglich der hygienischen Aspekte. Zu diesem Themengebiet bietet Judo seit Oktober 2020 kompakt aufbereitete, kostenpflichtige Online-Seminare an.

Das Unternehmen ist seit 2013 Schulungspartner für die VDI/DVGW 6023 und hat seither in vielen Präsenzseminaren dieses Regelwerk bundesweit mit eigenen, vom VDI zugelassenen Referenten (für die Bereiche Technik und Hygiene) durchgeführt.

Die Inhalte entsprechen denen eines Präsenzseminars. Teilnehmer dürfen sich auf eine Mischung aus Liveschaltung, kurzen Videosequenzen und spannenden Fragerunden freuen. Das Konzept wurde vom VDI genehmigt. Daher erhalten die Teilnehmer nach erfolgreicher Prüfung auch ein VDI-Zertifikat.

Seminardetails:

Typ A richtet sich an planende, verantwortlich errichtende und prüfende Tätigkeiten (Dauer Onlineseminar: vier Tage mit je drei Stunden; Dauer geplante Präsenzseminare: zwei Tage).

Typ B ist für errichtende und instandhaltende Tätigkeiten vorgesehen (Dauer Onlineseminar: zwei Tage mit je drei Stunden; Dauer geplante Präsenzseminare: ein Tag).

Bedingt durch die aktuelle Situation finden die Seminare derzeit ausschließlich online statt. Es ist künftig jedoch vorgesehen, beide Formate anzubieten.

Termine und weitere Informationen sind unter www.judo.eu zu finden.