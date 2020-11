Judo baut digitales Weiteranbildungsangebot aus

Bereits seit Längerem gibt es bei Judo Pläne zur digitalen Weiterbildung.„Dank dieser Vorbereitung sowie der hervorragenden Unterstützung unserer Seminarabteilung im organisatorischen Bereich konnten wir im Frühjahr, als die Situation Präsenzseminare nicht mehr zuließ, schnell reagieren und innerhalb von nur sehr kurzer Zeit ein fundiertes und vielseitiges Online-Seminarprogramm anbieten“, erklärt Claus Sperber, Judo Training Manager.

Im April 2020 feierte das erste Judo-Online-Seminar Premiere. Nach und nach kamen immer weitere Themen dazu. Aktuell bietet Judo 15 Online-Seminarthemen an. Sie beinhalten eine Mischung aus Vorträgen und aktiven Elementen wie Fragerunden.

„Das Feedback unserer Teilnehmer ist uns besonders in dieser Anfangsphase sehr wichtig. Durch die Verbesserungsvorschläge, Themenwünsche aber auch die positiven Stimmen, können wir unser digitales Angebot kontinuierlich optimieren“, beschreibt Claus Sperber. Über 5.000 Teilnehmer nutzten bisher (Stand Mitte November) das Online-Angebot von Judo. „Dieser tolle Zuspruch motiviert uns ungemein.“



Judo arbeitet bereits an einem neuen und spannenden Online-Seminarplan für 2021. Mitaufgenommen werden dann auch ganz aktuelle Themen wie z.B. das Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) und die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Sollte es zu weiteren Entwicklungen bei Gesetzen, Normen oder Vorschriften kommen, werden diese zeitnah als Seminar angeboten bzw. in existierende Seminare eingebaut.



Das aktuelle Online-Seminarangebot von Judo umfasst u.a. BAFA 2020 Teil 1 (Klimaschutzprogramm 2030), BAFA 2020 Teil 2 (Förderprogramme 2020), BAFA Heizungsoptimierung in der Praxis (Grundfos + Judo), Heizungstechnik 2020 (Wolf + Rehau + Grundfos + Judo) sowie die·Hygiene in der Trinkwasserinstallation.



Zum Online-Seminarangebot gelangen Sie unter judo.eu/fuer-profis/online-seminare/.