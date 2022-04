Die GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH als Veranstalter hat akuelle Hinweise zu den coronabedingten Schutzmaßnahmen bei der IFH/Intherm veröffentlicht. So gilt bei der Messe weiterhin ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Um diesen jederzeit zu ermöglichen, wurden ausreichend breite Gänge in den verschiedenen Hallen eingeplant. Die Zugangsbeschränkungen nach den 3G/2G-Regeln entfallen hingegen ebenso wie die gesetzliche Maskenpflicht auf dem Messegelände. Zum eigenen Schutz wird das Tragen einer Maske allerdings empfohlen. Zudem können Aussteller Gäste am Messestand bitten, eine Maske zu tragen. Sollten sich die behördlichen Vorgaben für den Veranstaltungszeitraum noch ändern, werden die Regelungen dementsprechend angepasst.



Hallenplan der IFH/Intherm 2022 in Nürnberg

Bild: GHM Hallenplan der IFH/Intherm 2022 in Nürnberg Bild: GHM

Darüber hinaus werden zum Schutz der Besucher und Aussteller die Reinigungsmaßnahmen in allen Bereichen verstärkt und es sollen ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. Über den Online-Kauf des Tickets erfolgt eine kontaktlose Registrierung des Messepublikums. Für eine gute Luftqualität zur Senkung des Infektionsrisikos verfügt die NürnbergMesse in ihren Hallen und Konferenzräumen über leistungsstarke Lüftungsanlagen. Diese sorgen nach Angaben des Veranstalters mit bis zu 100 % frischer Außenluft alle zehn Minuten für einen vollständigen Luftaustausch. Die Abluft entweicht auf den Hallendächern und strömt nicht wieder zurück aufs Gelände oder in die Hallen.

Weitere hilfreiche Informationen zur Messe, bspw. zum Programm, den Öffnungszeiten, Übernachtungsmöglichkeiten etc. gibt die Website der IFH/Intherm. Dort gibt es auch ein FAQ, eine Ausstellerliste von A-Z und einen Downloadbereich u.a. mit dem Hallenplan sowie einer Anfahrtsbeschreibung.