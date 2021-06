Hotelschließsystem für den HerzogsPark

Das traditionsreiche Hotel HerzogsPark in Herzogenaurach dient während der aktuellen Fußball-Europameisterschaft als zentraler Hub für mehr als 50 nationale Sportjournalisten und Kommentatoren. Diese kommen nun in den Genuss einer modernen elektronischen Zutrittslösung von Salto Systems.

Die Lösung erstreckt sich über das gesamte Haus: An den 117 Hotelzimmern sind elektronische "XS4 Mini"-Kurzbeschläge installiert, die zehn Salons und Tagungsräume sind mit "XS4 Mini"- und "XS4 One"-Langschildbeschlägen ausgestattet. Sechs Salto-Wandleser steuern an Außenzugängen den Zutritt. Das System funktioniert momentan offline vernetzt über das "Salto Virtual Network" (SVN). Im SVN werden die Zutrittsrechte auf den Identmedien gespeichert, wodurch eine Verkabelung der elektronischen Beschläge entfällt.

Im Laufe des Sommers erfolgt eine Erweiterung der Anlage um Funkvernetzung und digitale Hotelservices von Code2Order. Damit können die Gäste dann Türen direkt über die "Progressive Web App" (PWA) von Code2Order via Smartphone öffnen, ohne eine App herunterladen oder eine Karte nutzen zu müssen.



„Wir haben uns für den Wechsel zu einer elektronischen Lösung entschieden, weil unser Publikum heutzutage ein elektronisches Hotelschließsystem erwartet, häufig sogar ,Mobile Access'. Außerdem haben wir höhere Anforderungen an die Sicherheit, insbesondere von unseren internationalen Gästen“, erläutert Michael Bläser, Geschäftsführer des Hotels HerzogsPark die Beweggründe für die Modernisierung. Darüber hinaus haben die Vorteile einer umfassenden Digitalisierung eine wichtige Rolle gespielt, womit das Hotel künftig den Service für seine Gäste verbessert und interne Prozesse optimiert.



Ausschlaggebend für die Wahl von Salto waren der Funktionsreichtum der Lösung und die Kompatibilität mit dem im HerzogsPark verwendeten PMS von Oracle und den digitalen Hotelservices. „Salto hat alle unsere technischen und organisatorischen Vorgaben erfüllt und bietet zudem die Möglichkeit, die Anlage aufzurüsten und zu erweitern. Das war insofern wichtig, weil wir schrittweise neue Funktionen hinzufügen möchten. Parallel hat uns die kompetente Beratung und Planung durch den Hersteller und durch seinen Fachpartner Frank Schlüssel- und Sicherheitstechnik aus Erlangen überzeugt“, begründet Michael Bläser die Wahl.