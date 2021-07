Haustechnik-Roadshow „BaukulTOUR `21“

Fünf Premiummarken präsentieren ihrem Fachpublikum aktuelle Neuheiten und Produktlösungen: die BaukulTOUR `21 macht im August und September in Berlin, Essen, Dresden und München Station.

Berlin, Essen, Dresden und München sind die vier Stationen der BaukulTOUR `21, auf der sich die fünf Unternehmen Bette, Dallmer, Rehau, Solarwatt und Stiebel Eltron jeweils an drei Tagen im August und September 2021 präsentieren.

„Die SHK- und auch die Elektro-Fachhandwerker stehen vor immer komplexeren Herausforderungen. Vor dem Hintergrund von Klimawandel und Energiewende sind beispielsweise Sektorenkopplung, Effizienzsteigerungen und Umweltenergienutzung Themen, die das Fachhandwerk beschäftigen. Angesichts des aktuellen Renovierungsbooms gehört dazu aber genauso die moderne Badgestaltung“, stellt Bette-Vertriebsleiter Stefan Remmert die Vorteile der gemeinsamen Aktion für die Besucher in der Vordergrund.

Dank der verschiedenen Bereiche, in denen die beteiligten Marken aktiv sind, biete die BaukulTOUR einen Mehrwert für den Fachbesucher – gerade auch vor dem Hintergrund der immer stärkeren Vernetzung von Produkten und Lösungen.

„Der Besuch der BaukulTOUR lohnt sich für das Fachhandwerk genauso wie für Architekten und Haustechnikplaner“, meint auch Aloys Koch, Vertriebsleiter DACH von Dallmer.

Jede Marke präsentiert ihre Themen und Produkte in einem eigenen Markenpavillon. Zusätzlich ist an jeder Location ein gemeinsames ‚Haus der Innovationen‘ aufgebaut, in dem aktuelle haustechnische Lösungen der Marken gezeigt werden. Zudem wird ein spannendes Vortragsprogramm angeboten: 25 Minuten haben die Aussteller Zeit, das Publikum für ihre Lösungen zu begeistern. Durch das Programm führt mit Sabine Stamm eine professionelle Moderatorin mit jahrelanger Bühnenerfahrung.

Orte und Termine im Überblick



10. bis 12. August die „Station“ in Berlin,

17. bis 19. August die „Grand Hall“ der Zeche Zollverein in Essen,

7. bis 9. September die „Ostra Dome Studios“ in Dresden und

14. bis 16. September die „Eisbach Studios“ in München.

Jeweils drei aufeinanderfolgende Tage ist die BaukulTOUR an jedem der oben genannten Standorte, an jedem Tag sind zwei Veranstaltungsblöcke geplant – vormittags von 8:00 bis 13:00 Uhr, nachmittags von 13:30 bis 18:30 Uhr.

Angesichts der aus dem Schutzkonzept resultierenden limitierten Anzahl an Besuchern sollte interessiertes Fachpublikum frühzeitig seinen Ansprechpartner bei einer der Marken kontaktieren, um sich die Chance auf eine garantierte Teilnahme nicht entgehen zu lassen. Alternativ können Fachhandwerker ihr Interesse, dabei zu sein, per Mail an hinterlegen.