Hansesun expandiert über Landesgrenzen

Der Vorarlberger Photovoltaikspezialist Hansesun hat Unternehmen in der Ostschweiz, Süddeutschland und eine Niederlassung in Tirol gegründet. Anfang 2021 startet das Unternehmen auch in Liechtenstein.

Der Photovoltaik-Anbieter Hansesun expandiert über die Grenzen von Vorarlberg. Gemeinsam mit Partnern vor Ort gründete Hansesun Unternehmen in der Schweiz und in Deutschland. Ein weiteres Unternehmen in Liechtenstein folgt noch im Januar 2021.

Bereits seit einem Jahr ist die Hansesun Photovoltaik Suisse GmbH in Kriessern aktiv. Sie wuchs in diesem Zeitraum von sechs auf zehn Mitarbeiter. An der Gesellschaft sind Alka Solarsysteme aus Kriessern mit 40 % und Hansesun mit 60 % beteiligt. Alka Solarsysteme bietet in der Ostschweiz seit mehr als 25 Jahren Photovoltaik- und thermische Solaranlagen an. Inhaber Robert Veronik bringt sein Geschäft mit Photovoltaikanlagen und Stromspeichern in das gemeinsame Unternehmen ein.

Ebenfalls vor einem Jahr folgte die Gründung der Hansesun Photovoltaik Germany GmbH in Wangen. Partner dort ist die Express Solar UG in Wangen-Primisweiler, die mit 30 % beteiligt ist. Express Solar ist in Süddeutschland bereits seit 15 Jahren tätig. Inhaber Christian Straub ist auch Geschäftsführer der neu gegründeten Hansesun-Niederlassung in Deutschland. Die Zahl der Mitarbeiter von Hansesun Deutschland hat sich seit dem Start von sechs auf zwölf verdoppelt.

In Imst schließlich eröffnete Hansesun Anfang 2020 eine eigene Geschäftsstelle, die den Tiroler Markt bearbeitet. Erstes Großprojekt war eine Photovoltaik-Aktion im Pitztal nach dem Vorbild des Vorarlberger Vorderlands. In Tirol hat Hansesun in diesem Jahr bereits 100 PV-Anlagen installiert. Fast alle sind mit Stromspeicher ausgestattet.

In den kommenden Wochen komplettiert Hansesun mit einer Gesellschaft in Liechtenstein den Auftritt in der Vierländerregion. „Damit sind wir als einziger Anbieter im ganzen Bodenseeraum und in Westösterreich tätig“, schildert Marketingleiter Andreas Müller. „Unser Ziel ist es, im Umkreis von 50 bis 70 km um unsere Niederlassungen Marktführer zu werden.“ Bis 2022 will Hansesun jährlich 1000 Photovoltaik-Anlagen installieren – soviel wie in den vergangenen sechs Jahren insgesamt.

Kooperation mit Installateur

In Vorarlberg geht das Unternehmen ebenfalls neue Wege: Hansesun hat mit dem Installateur Alexander Halbritter die elementa Haustechnik GmbH gegründet. Das Unternehmen ist ganz auf Wärmepumpen spezialisiert und arbeitet eng mit Hansesun zusammen.

„Gemeinsam ermöglichen wir unseren Kunden energieautarkes Wohnen“, schildert Geschäftsführer Alexander Halbritter die Vision. Zwischen Photovoltaik-Anbietern und Installateuren gebe es immer wieder Reibungsverluste, das sei durch die enge Zusammenarbeit auszuschließen: „Als gut eingespieltes Team schaffen wir das optimale Zusammenspiel von Photovoltaik, Heizung und Warmwasser.“