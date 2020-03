Grundfos mit zusätzlichen Online-Schulungen

Von der aktuellen Situation sind zur Zeit auch viele Schulungsveranstaltungen betroffen. Zum Schutz von Teilnehmern und Referenten setzt Grundfos seine Präsenzseminare vorübergehend aus und erweitert kurzfristig sein Programm an Online-Schulungen. Ab Ende März 2020 bietet der Pumpenhersteller für die meisten Schulungsthemen zusätzliche Webinar-Termine an. Bei bis zu zehn Webinaren pro Woche haben Planer, Anlagenbauer, Großhandelsmitarbeiter und Betreiber Gelegenheit, sich bequem und sicher am eigenen PC oder Smartphone über praxisrelevante Themen zum Einsatz von Pumpen weiterzubilden.



Das Grundfos-Webinar-Programm deckt ein breites Spektrum von Grundlagen der Pumpentechnik über einzelne Produkte bis hin zu speziellen Einsatzbereichen ab. Zu den Themen zählen etwa die Baureihen "Alpha2" und "Magna3", Hebeanlagen, der hydraulische Abgleich mit "GO Balance", Pumpeneinstellung mit dem Smartphone, digitale Tools und Anwendungsthemen wie Abwasser in der Gebäudetechnik. Einige grundlegende Themen sind als Reihe mit mehreren Webinaren angelegt, die inhaltlich aufeinander aufbauen.

Die Online-Schulungen sind kompakt und praxisorientiert angelegt. Sie dauern meist 60 min und finden live statt. Die Referenten können in den Vorträgen auf die Teilnehmer eingehen und im Live-Chat individuelle Fragen beantworten. Durch das deutlich erweiterte Angebot stehen zunächst bis Ende April 2020 zu allen angebotenen Themen meist mehrere Webinar-Termine zur Auswahl. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist aber begrenzt, deswegen ist eine Anmeldung erforderlich.



"Online-Schulungen als hocheffiziente Form der Weiterbildung gewinnen immer mehr an Bedeutung", erklärt Ingo Landwehr, Direktor Marketing und Sales Development DACH bei Grundfos. "In der aktuellen Situation sind sie als Alternative zu Präsenzseminaren besonders wichtig. Wir haben unser Themenangebot schon seit längerem deutlich ausgebaut und bieten jetzt zahlreiche zusätzliche Webinare an, um unsere Kunden zu unterstützen, zumal viele gerade jetzt die Zeit nutzen, um sich auch von zu Hause aus weiterzubilden. Unsere Webinare sind keine 'Schulungen light', sondern bieten kompaktes, praxisorientiertes Fachwissen und die Möglichkeit, individuelle Fragen direkt mit unseren Experten zu klären."



Grundfos setzt seine Präsenzschulungen nur vorübergehend aus. Sobald die Lage es erlaubt, will der Pumpenhersteller sein normales Schulungsprogramm fortsetzen.

Weitere Informationen sowie eine Anmeldemöglichkeit finden sich auf www.grundfos.de