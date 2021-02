Geschäftsbereich Schütz Energy Systems unter neuer Leitung

Christian Staier hat zum 1. Januar 2021 die Leitung des Geschäftsbereichs Energy Systems der Schütz GmbH & Co. KGaA. Staier übernommen. Er baut in der neuen Position auf seiner langjährigen Berufserfahrung in der SHK-Branche in verschiedenen Führungspositionen im Qualitäts- und Produktmanagement auf. Er übernimmt nun die Gesamtverantwortung für den Geschäftsbereich Schütz Energy Systems. Dies umfasst neben der strategischen Geschäftsausrichtung den internationalen Vertrieb inklusive aller Serviceleistungen sowie Produktion und Logistik.

Das Unternehmen konnte mit Christian Staier eine erfahrene Führungskraft gewinnen. Die Geschäftsführung von Schütz ist davon überzeugt, dass die Besetzung dieser zentralen Position eine wichtige Weichenstellung für die wachsenden Aktivitäten im SHK-Umfeld und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Kunden des Geschäftsfeldes darstellt.

In der neuen Position wird sich Christian Staier dafür einsetzen, die Traditionsmarke Schütz am Produktionsstandort Deutschland weiter stark auszubauen.

„Sowohl die hervorragende Produktqualität als auch die außergewöhnliche Fertigungstiefe hängen ganz entscheidend mit der Favorisierung dieses Produktionsstandorts für die Zukunft zusammen.“, so Christian Staier.

Daneben ist es ein Anliegen des neuen Bereichsleiters, innovative Produktentwicklungen und Serviceangebote u.a. im Bereich "Airconomy" zu forcieren und internationale Aktivitäten weiter auszubauen. Persönlich möchte Christian Staier darüber hinaus die Kundennähe zu Planern, Handel, Handwerk und Endkunden weiter intensivieren.