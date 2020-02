Wilo nimmt mit Wirkung zum 1. April 2020 einige Anpassungen an der Vertriebsstruktur im europäischen Raum vor: Die Vertriebsorganisation Deutschland wird im Zuge dessen künftig direkt an Marc Stiebing, Senior Vice President Sales Region Mature Markets (Europa und Nordamerika) berichten. Wilo Österreich wird der Sales Area Europe East, Wilo Schweiz der Sales Area Europe South zugeordnet. „Mit dieser Anpassung wollen wir den Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kunden in unterschiedlichen Märkten weiter schärfen“, so Marc Stiebing. „Ein konsequenter Schritt, um als System- und Lösungsanbieter in allen Segmenten optimal marktgerecht aufgestellt zu sein.“



Kerstin Wolff, die die Vertriebsregion DACH in den vergangenen Jahren geleitet hat, hat sich anlässlich der Veränderungen entschieden, Wilo zu verlassen und sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Gerhard Vogel, der seit über 20 Jahren erfolgreich für Wilo tätig ist, übernimmt ab sofort die Leitung der Sales Area Germany.