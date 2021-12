Mit der Einführung seiner neuen Gerätegeneration „PluggEasy“ zum Januar 2022 leitet der Münchner Spezialist für Wohnraumlüftungssysteme Pluggit ein von spannenden Änderungen gekennzeichnetes Geschäftsjahr ein. Die Produktidee legt den Fokus auf maximale Flexibilität und unkomplizierte Anwendungen. Dabei setzt das Unternehmen auf Digitalisierung ebenso wie auf die Optimierung des Plug-and-Play-Prinzips. Mit den neuen Lüftungsgeräten werden Lösungen für jede Bausituation geboten.

Die Neuheit ist ein weiterer Schritt in der von Christian Bolsmann vorgegebenen Innovationsstrategie für den Wachtumsmarkt Wohnraumlüftung. Nach 13 erfolgreichen Jahren als Geschäftsführer der Pluggit GmbH verlässt Bolsmann im Jahr 2022 den Konzern der Soler & Palau Ventilation Group, um sich seiner Vita folgend wieder einer weltweit ausgerichteten Tätigkeit in einem anderen Bereich zuzuwenden. Bis zum 30. April 2022 wird er das Unternehmen weiterhin führen.

Die Soler & Palau Ventilation Group unterstützt Pluggit in der Übergangsphase bis zur Bestellung des neuen Geschäftsführes durch Pere Garcia, Residential Ventilation European Director, und Vinzenz Berger, Residential Ventilation Product Leader, bei der produkttechnischen und vertrieblichen Weiterentwicklung des Unternehmens. Damit setzt der Mutterkonzern gegenüber den Partnern auf der Großhandels-, Verarbeiter-, Haushersteller- und Entscheiderseite ein klares Zeichen zum wachstumsorientierten Ausbau seiner Aktivitäten im Bereich der Wohnraumlüftungssyteme.

Durch den Wechsel wird Bolsmann auch seine Position als Geschäftsführer der Soler & Palau Deutschland GmbH aufgeben, die er seit fünf Jahren innehat. Hier werden Joan Miro, Export Director S & P Ventilation Group, und Vinzenz Berger unterstützend bis zur Bestellung eines neuen Geschäftsführers agieren.

Seit 1. Dezember gibt es im Bereich Marketing ebenfalls eine Veränderung: Peter Breiling hat bereits die Pluggit-Marketingleitung von Dieter Frost übernommen, der aus dem Unternehmen in den Ruhestand wechselt. Breiling wird schwerpunktmäßig die weitere Digitalisierung der Marketingaktivitäten vorantreiben und die Marktpräsenz der Marke verstärken.