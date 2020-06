Das Energiesystem ist im Wandel. Und auch die Gasbranche macht sich fit für die Zukunft und entwickelt neue Konzepte und Technologien für mehr Klimaschutz. Die deutsche Gaswirtschaft zeichnet daher auch in diesem Jahr besonders vielversprechende Projekte im Rahmen des Innovationspreises aus. Ob kreative Effizienztechnologien oder neuartige Projekte für nachhaltige Gasmobilität – bis zum 1. September 2020 können sich Einzelpersonen und Unternehmen aus Industrie, Handwerk und Wissenschaft mit ihren Projekten bewerben.

Die Jury, bestehend aus Vertretern der Branche, Wissenschaft und Fachpresse, verleiht die Auszeichnung in diesem Jahr in den folgenden fünf Kategorien:

- Innovative Produkte,

- Mobilität & Verkehr,

- Klimaschutz & Kommunen,

- Effiziente Energiekonzepte,

- Forschung & Entwicklung.

„Gerade in der aktuellen Krise sind wir noch stärker auf Ideen angewiesen, die konjunkturfördernde Maßnahmen mit Klimaschutz verzahnen“, betont Prof. Dr. Frank Behrendt, Leiter des Fachgebiets Energieverfahrenstechnik und Umwandlungstechniken regenerativer Energien an der TU Berlin und Vorsitzender der Jury. „Der Innovationspreis gibt neuen, zukunftsweisenden Konzepten der Gaswirtschaft eine Bühne. Hier zeigt die Branche, dass sie als Innovationsmotor zum wirtschaftlichen Aufschwung nach Corona beitragen kann. So wird die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland langfristig gestärkt und der Erhalt sowie die Schaffung neuer und sicherer Arbeitsplätze gefördert.“

Der Innovationspreis der deutschen Gaswirtschaft wird seit 1980 alle zwei Jahre verliehen. Träger des diesjährigen Innovationspreises sind die vier Branchenverbände Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch (ASUE), Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) und Zukunft ERDGAS. Die Unternehmen Wintershall Dea, Uniper und VNG unterstützen den Preis als Partner.

Mehr zum Innovationspreis der deutschen Gaswirtschaft und Informationen zum Bewerbungsprozess finden Sie unter innovationspreis-gas.de.