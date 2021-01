Führungswechsel bei Caverion Deutschland

Manfred Simmet wurde mit Wirkung zum 19. Januar 2021 zum kommissarischen Leiter der Caverion Division Deutschland ernannt. Er wird daneben seine derzeitige Position als Leiter der Caverion Division Österreich und Mitglied des Group Management Board der Caverion Corporation weiterführen. Der 54-jährige ist seit 2008 bei Caverion und verfügt über eine ausgewiesene Expertise sowohl im Projekt- als auch Servicegeschäft.

Manfred Simmet folgt auf Frank Krause, der im November 2018 die Geschäftsführung der Caverion Deutschland übernommen hatte. „Frank Krause hat die Division Deutschland in einer schwierigen Phase übernommen und mit großem persönlichem Engagement den Turnaround im Projektgeschäft fortgeführt und wichtige Wachstumsimpulse im Servicegeschäft gesetzt“, so Ari Lehtoranta, CEO der Caverion Group. Dies verdiene hohe Anerkennung.

Manfred Simmet soll nun die Weichen für die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens stellen. „Manfred Simmet hat in der Vergangenheit seine technische wie auch unternehmerische Expertise eindrucksvoll und nachhaltig unter Beweis gestellt. Er agiert dabei nah an Kunden und nah am Markt“, so Ari Lehtoranta.

Caverion setzt in allen Ländern auf eine Weiterentwicklung mit neuen Geschäftsmodellen und innovativen technischen Dienstleistungen. Gerade in Deutschland sieht Caverion hierfür großes Wachstumspotential.