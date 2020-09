Fronius führt virtuelle Solar-Messe durch

Am 16. September 2020 startet Fronius mit einer eigenen virtuellen Solar-Messe, ganz im Zeichen des Unternehmensmottos "24 Stunden Sonne".

„Wir möchten den Messebesuchern unsere neuesten Entwicklungen zeigen und sie durch unsere Lösungsvielfalt führen“, fasst Martin Hackl, Global Director Solar Energy, Fronius International, das Messekonzept zusammen. „All unsere Neuheiten und das umfangreiche Anwendungsspektrum von Speicherung, E-Mobilität oder solarem Heizen und Kühlen sind auf maximale Eigenversorgung mit Solarenergie ausgerichtet. Auch den Trendthemen solarer Wasserstoff und Digitalisierung geben wir viel Platz.“

Lösungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Kleinunternehmen bis hin zu kommerziellen Photovoltaikparks stehen auf dem Programm. Fronius wird die Besucher mit verschiedenen Neuheiten überraschen. Wie gewohnt legt das Unternehmen großen Wert auf Beratung und Service für Kunden und Installateure. Deshalb laden internationale Fronius-Experten zu geführten Touren in verschiedenen Sprachen und begleiten durch die unterschiedlichen Schwerpunktthemen. Selbstverständlich ist auch die Erkundung der einzelnen Bereiche auf eigene Faust möglich.



Die Experten von Fronius freuen sich darauf, die Neuheiten und Anwendungsbeispiele vorzustellen. Um an einer der geführten Touren in der bevorzugten Sprache teilnehmen zu können, reicht eine Anmeldung unter https://www.fronius.com/de/solarenergie/infocenter/veranstaltungen/fair-de-virtuelle-messe-2020. Dort finden Sie alle Informationen zur digitalen Fronius Solar-Messe und das detaillierte Programm.