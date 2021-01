Frank Stiehler verstärkt Yados-Geschäftsführung

Frank Stiehler, Jahrgang 1981, ist zum 1. Oktober 2020 in die Geschäftsführung der Yados GmbH, Hoyerswerda eingetreten. Er leitet das Unternehmen zukünftig in Doppelspitze mit Jörg Wolf.

Frank Stiehler will insbesondere die Bereiche Technologieentwicklung und Digitalisierung konzeptionell und operativ weiter voranbringen. „Für diese Aufgabe haben wir mit Frank Stiehler einen fachlich hochqualifizierten, erfahrenen und zugleich äußerst kreativ denkenden Teamplayer, der unser Unternehmen seit der ersten Stunde kennt“, freut sich Olaf Besser, Prokurist und Sprecher der Yados GmbH. „Er bildet gemeinsam mit Jörg Wolf ein schlagkräftiges Führungsduo, das uns mit innovativen Ideen und Lösungen auch in den kommenden Jahren zu einem starken, zukunftsweisenden Partner für unsere Kunden macht.“

Der studierte Betriebswirt gehört zu den Gründern des sächsischen Energieanlagenentwicklers und ist seit 2009 in verschiedenen Positionen für Yados tätig – zunächst als Kaufmännischer Leiter und Abteilungsleiter Einkauf/Warenwirtschaft. 2011 betreute Frank Stiehler die Einführung von SAP im Unternehmen und verantwortet seit 2012 die Abteilung SAP-Konfiguration. Zuletzt leitete er die von ihm aufgebaute Abteilung IT/Konstruktion: Hier entstanden unter anderem hochleistungsfähige Visualisierungs- und Planungstools, die heute Grundlage sind für maximale Flexibilität und das hohe Qualitätsniveau der Yados-Produkte und Dienstleistungen.