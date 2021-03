Frank Meinert feiert Jubiläum

Frank Meinert, lenkt die Vertriebsaktivitäten der KaMo GmbH, dem schwäbischen Spezialisten rund um Verteilertechnik für Flächenheizungen und Kühlen sowie Pionier in der Frischwarmwassertechnik.



„Die Suche nach Effizienzstrategien ist ein übergeordnetes Thema bei KaMo, einem Unternehmen der Uponor-Gruppe. So bildet z.B. die Einführung der vollelektronischen Wohnungsstation ,Combi Port E' ein ganz besonderes Highlight,“ weist er auf eines der Produkte aus dem Produktportfolio der KaMo GmbH hin.



„KaMo und Uponor bieten viele Synergieeffekte und mit der gemeinsamen Lösung sehe ich viel Potential in der Zusammenarbeit.“, schaut Frank Meinert positiv in die Zukunft.



Als Frank Meinert am 1. März 2011 beim Unternehmen KaMo eintrat, stand die ISH kurz bevor. „Diese Messe bot mir die richtige Plattform, gleich sehr vielen Kollegen und Geschäftspartner kennenzulernen.“



In eigener Verantwortung bearbeitete er damals die Gebiete Thüringen und Nie­dersachsen und wirkte bei Kundendiensteinsätzen mit. Zu deutschlandweiten anspruchsvollen Planerterminen entwickelte sich die ursprüngliche Tätigkeit weiter. Darüber hinaus hat sich Frank Meinert als Referent bei zahlreichen Veranstaltungen, u.a. bei der Uponor Academy, einen Namen gemacht.