Fortbildungsangebote von Uponor

Steigende Temperaturen erhöhen die sommerliche Wärmebelastung in gewerblich genutzten Gebäuden und damit die Anforderungen an eine effektive Raumkühlung. Strahlungskühldecken wie „Thermatop M“ von Uponor schaffen auf energieeffiziente Art eine passive, stille Kühlung und ein zugluftfreies Raumklima. Im Herbst 2020 bietet Uponor zweiteilige, kostenlose Online-Schulungen für Fachplaner am 27. und 28. Oktober sowie am 3. und 5. November an.

Die Schulungen dauern jeweils rund 60 Minuten und bieten Informationen zur Planung von Kühldecken für Neubau und Renovierung von gewerblich genutzten Gebäuden mit „Uponor Thermatop M“. Das wasserbasierte System aus diffusionsdichten MLCP-Mehrschichtverbundrohren arbeitet überwiegend nach dem Strahlungsprinzip. Es besteht aus standardisierten Modulen, die per Klick-Montage schnell und ohne zusätzliches Werkzeug in herkömmliche Deckenunterkonstruktionen eingehängt werden können. Die Beplankung wird danach vom Trockenbauer komplett in Eigenregie ausgeführt, womit eine vollständige Gewerketrennung gewährleistet ist. In Verbindung mit der einfachen Planung und Auslegung können Fachhandwerker so architektonisch ansprechende, fugen- und richtungslose Kühldecken realisieren.

Die Uponor Online-Schulung zeigt anhand eines Projektbeispiels die wesentlichen Schritte: von der Ermittlung der Kühlleistung und Deckenbelegung über die Möglichkeiten zur hydraulischen Anbindung bis hin zur Auslegung des Kaltwasser-Rohrnetzes sowie der Einzelraumregelung und Feuchteüberwachung.

Interessierte können sich für die kostenfreie Schulung online unter www.uponor.de/webinare anmelden.