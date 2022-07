Firmenjubiläum: 150 Jahre Louis Opländer

Geschäftsführer Christian Schlegel (l.) und Jan Opländer mit der Moderatorin Steffi Neu.

Louis Opländer Ende Juni in der Jahrhunderthalle in Bochum das 150-jährige Firmenjubiläum. „Echter Unternehmergeist macht die Firma aus, und Beharrlichkeit ist ganz wichtig für den Erfolg; das höchste Gut sind aber stets die Mitarbeiter«, betonte Jan Opländer, Firmenchef in 5. Generation, der die Transformation von einem Handwerksbetrieb zu einem Industrieunternehmen mit zukunftsfesten Strukturen auf den Weg gebracht hat. Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal lobte die Entwicklung und die Innovationskraft des Planungsbüros, das auf modernste Gebäudeausrüstung setzt und zudem die Keimzelle des weltweit agierenden Unternehmens Wilo ist. Weitere Grußworte kamen von Stefan Schreiber, Hauptgeschäftsführer der IHK Dortmund, Andreas Cloer, 2. Vorsitzender des Industrieverbands Technische Gebäudeausrüstung (ITGA), Dr. Thomas Wilk vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen sowie Prof. Dr.-Ing. Mike Gralla, Dekan der Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen an der TU Dortmund. Die Universität wird künftig mit dem Unternehmen kooperieren, in der neuen Firmenzentrale an der Nortkirchenstraße 99 stehen demnächst den Studierenden Gebäudetechniklabors zur Verfügung.