Fachseminare von Zehnder

Die Erstellung eines Lüftungskonzepts ist nicht nur für alle Neubauten, sondern auch für einen großen Teil der Sanierungsobjekte mittlerweile Pflicht. Für die korrekte Installation eines Lüftungssystems sowie eine fundierte Kundenberatung muss der Fachmann sattelfeste, fachliche Kompetenz mitbringen. Um diese zu garantieren, bietet der Raumklimaspezialist Zehnder auch 2020 wieder seine Seminare rund um die vielfältigen Themen der komfortablen Wohnraumlüftung an.

Auch 2020 verfolgt Zehnder wieder den Anspruch, möglichst vielen Teilnehmern aus der Baubranche bedarfsgerechte und praktische Fachkenntnisse zur komfortablen Wohnraumlüftung zu vermitteln. Dafür greift der Raumklimaspezialist auf die drei Schulungszentren in Lahr und Reinsdorf (beide in Deutschland) und Zwolle (in den Niederlanden) sowie einen kompetenten Trainerstab mit langjähriger Schulungserfahrung zurück. Ein weiterer Seminarstützpunkt befindet sich in Georgenthal bei Erfurt.

Geleitet werden die Seminare von Jochen Hofmann (57) und Michael Rohrbach (39), zwei Praktikern aus dem Bereich Klimatechnik mit langjähriger Schulungserfahrung. Insgesamt vermitteln die Zehnder-Lüftungstrainer vier verschiedene Seminarinhalte: „Planung & Auslegung“, „Technik & Inbetriebnahme“, „Wartung & Instandhaltung“, sowie den fachgerechten Gebrauch des Online-Planungstools „Zehnder ComfoPlan“. Im Seminar „Planung & Auslegung“ hinzugewonnenes Wissen können sich die Teilnehmer bei der Deutschen Energie-Agentur (dena) anrechnen lassen.

Alle Infos zur Online-Anmeldung, den aktuellen Schulungsflyer sowie einen Überblick über alle Schulungstermine gibt es unter www.zehnder-systems.de/seminare oder mit einer kurzen Mail an .