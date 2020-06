Experten-Webinare von Vallox

Vallox lädt Planer, Architekten und SHK-Handwerker zu kostenfreien Online-Seminaren ein. Die Webinare behandeln Themen wie Förderprogramme, Lüftungen für Mehrfamilienhäuser und gewerbliche Objekte, Steuerungen oder auch Grundlagen des Brandschutzes.



Die beiden AIRCademy-Seminarleiter Stephan Schreck und Robert Hubert führen online durch folgende Themen:



„Gesunde und hygienische Lüftungs-Systeme mit attraktiver Fördermöglichkeit (BAfA)“



Webinare am 23. Juni und 7. Juli 2020, 9:00 und 13:00 Uhr





„Optimale Lüftungs-Systeme mit Wärmerückgewinnung in Mehrfamilienhäusern und gewerblichen Objekten“



Webinare am 30. Juni und 14. Juli 2020, 9:00 und 13:00 Uhr





„Steuerung von Vallox-Lüftungs-Systemen: Von „easy“ bis SmartHome – ein Überblick“



Webinare am 9. Juli und 21. Juli 2020, 9:00 und 13:00 Uhr





Brandschutz (Doyma) & Lüftungs-Systeme (Vallox): „So einfach ist Gebäudeschutz!“



Webinare am 24. Juni, 9:00 und 14:00 Uhr, am 1. Juli 2002, 9:00 Uhr und am 8. Juli 2020, 14:00 Uhr





Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter https://vallox.de/Unternehmen/News_Veranstaltungen/News.