Erster Intersolar Innovation Day

Eröffnet wird der erste Tag des Online-Events mit der Keynote “Innovating the Solar Decade” von Michael Schmela, Executive Advisor, Head of Market Intelligence und Member of the Leadership Team von SolarPower Europe. Den zweiten Tag eröffnet David Wedepohl, Managing Director International Affairs des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-Solar), mit der Keynote “The Smart Combination of System Solutions”. An die Keynotes schließen sich an beiden Tagen in jeweils zwei parallelen Sessions die Präsentationen der teilnehmenden Firmen sowie ein interaktiver „Business Lunch Expert Talk“ an.

Folgende Firmen sind Teil des ersten Intersolar Innovation Day:



BayWa r.e. renewable energy GmbH

Canadian Solar EMEA GmbH

Delta Electronics (Netherlands) B.V.

FIMER S.p.A.

First Solar GmbH

Huawei Technologies Co., Ltd.

IBC Solar AG

Ingeteam Power Technology, S.A.

Jiangsu GoodWe Power Supply Technology Co., Ltd.

Krannich Group GmbH

Maitian Energy Co., Ltd. Wuxi Branch (FoxESS)

Mounting Systems GmbH

Ningbo Ginlong Technologies Co., Ltd (Solis)

Risen Energy Co., Ltd.

Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd.

Shenzhen Kstar Science & Technology Co., Ltd

SMA Solar Technology AG

Sungrow Power Supply Co., Ltd.

Sunrise Energy Co., Ltd

TBEA Xinjiang Sunoasis Co., Ltd.

Trina Solar Co., Ltd.

Wuxi Suntech Power Co., Ltd