Die VDI 2035 regelt den Einsatz von Heizungswasseraufbereitungstechnik zum Schutz der Heizsysteme. Gewährleistungspflichten und -rechte für Betreiber werden damit klar geregelt. Zwar ist die VDI 2035 seit vielen Jahren in Kraft, in der Praxis zeigen sich allerdings oft Unkenntnis oder mangelndes Verständnis. Gegenwärtig wird die VDI 2015 überarbeitet. Erste Entwürfe wurden bereits vorgestellt. Bei mangelnder Wasserqualität wird mittlerweile die Teilstromaufbereitung klar empfohlen. Welche Konsequenzen dies für neue Projekte haben wird und welche Lösungen in Frage kommen, erklärte am 14. Januar 2020 Jürgen Bätz, Schulungsreferent bei Veolia (www.veoliawatertechnologies.de) in einem von der tab-Redaktion organisierten und moderierten Webinar.

Dass das Thema auf großes Interesse stößt, zeigten die über 150 Anmeldungen zum Webinar. Und Jürgen Bätz lieferte die passenden Antworten auf die drängenden Fragen der TGA-Fachingenieure und Installateure, wie die Kommentare der Zuhörer belegen:

