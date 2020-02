Erfolgreiche Finanzierungsrunde für Synavision

Die synavision GmbH, Spezialist für perfekte Gebäudeperformance, hat eine Finanzierungsrunde über einen siebenstelligen Euro-Betrag abgeschlossen. BitStone Capital, Venture Capital Unternehmen mit starken Investoren aus der Bau- und Immobilienwirtschaft, sowie die Cut Power AG, ein unabhängiger europaweit tätiger Nachhaltigkeitsin­vestor, haben sich an synavision beteiligt.

Der von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verkündete „Green Deal“ für Europa sieht u. a. auch eine deutliche höhere Energieeffizienz im Gebäudesektor vor. Vor allem im Bestand ist nach Expertenmeinung noch viel Luft nach oben auf dem Weg zur klimaneutralen Großimmobilie. Gleichzeitig bedeutet die Begutachtung jedes größeren Bauwerks nach konventioneller Prüfung durch Ingenieure einen immen­sen Aufwand. Zudem sind ausreichend qualifizierte Fachkräfte dafür nicht verfügbar.

Ohne digitale Lösungen sind die ambitionierten CO 2 -Minde­rungs­ziele im Gebäudebestand daher nicht lösbar. Mit den Beteiligungen von BitStone Capital und der Cut Power AG kann die auf digitale Gebäudeoptimierung spezialisierte synavision nun noch konsequenter das Ziel der „Perfekten Gebäudeperformance“ verfolgen.

„Durch die strategische Partnerschaft mit BitStone Capital und CutPower, sind wir in der Lage, diesen neuen digitalen Standard in der Bau- und Immobi­li­en-Industrie zu etablieren und den Gebäudebestand in Europa endlich klimaneutral zu machen“, freut sich Dr. Stefan Plesser, Gründer der synavision.

Über „Copilot Building Commissioning Solutions“, ein Joint Venture mit REHVA, europäischer Dachverband TGA, und Euroventt, führen­des europäisches Zertifizie­rungs­unternehmen im Bereich Gebäude­tech­nik, stellt synavision den Technologiekern des neuen Standards für die weltweit erste digitale Zertifizierung für Gebäudetechnik im Betrieb.

Dr. Stefan Plesser erläutert dazu: „Bauherren und Investoren profitieren von Gebäuden, die wirklich funktionieren. Unsere digitale Zertifizierung steigert den Wert der Gebäude und sichert zufriedene Mieter und Nutzer durch niedrigere Nebenkosten und Wohlfühlklima“.