Engie Refrigeration und Condair laden zu digitalen Fachsymposien

Am 7. und 14. Oktober 2021 gehen die „Fachsymposien für energieeffiziente Gebäudetechnik und Prozesskühlung“ von Engie Refrigeration und Condair in die vierte Runde.

Die „Fachsymposien für energieeffiziente Gebäudetechnik und Prozesskühlung“ von Engie Refrigeration und Condair gehen in die vierte Runde: Am 7. und am 14. Oktober 2021 können sich Planer, Anlagenbauer, Hersteller und Entscheider auf aktuelle Branchenthemen und innovative Lösungsansätze rund um die Kälte- und Wärmeerzeugung sowie die Luftbe- und -entfeuchtung freuen. Die Fachsymposien mit insgesamt vier Expertenvorträgen finden komplett digital als Onlineevent statt.

Wie können Gebäude energieeffizienter und somit nachhaltiger gestaltet werden? Vor dieser Aufgabe stehen Unternehmen jeder Größe und aus jeder Wirtschaftsbranche heute dringlicher denn je. Engie Refrigeration, Kälte- und Wärmespezialist aus Lindau am Bodensee, und Condair, Experte für Luftbe- und -entfeuchtung aus Garching, begleiten Anwende mit ihren Fachsymposien auf diesem Weg – mit einem deutschlandweit einzigartigen Konzept: „Die Kälte- und Wärmeerzeugung sowie die Gebäudetechnik können einen zentralen Beitrag zur Energieeffizienz leisten, und entfalten in der Verbindung die stärkste Wirkung. Bei unseren Effizienz-Foren stellen wir zukunftsweisende Lösungen aus beiden Bereichen vor, mittels derer unsere Kunden:innen Ressourcen schonen und bares Geld sparen“, sagt Tatiana Köhler, Leiterin Marketing und Kommunikation bei Engie Refrigeration.

Die Effizienz-Foren finden am Donnerstag, 7. Oktober 2021, und Donnerstag, 14. Oktober 2021, jeweils von 10:00 bis 11:30 Uhr statt. Beide Onlineevents warten mit einem vielfältigen Programm auf die Teilnehmer:

Am ersten Termin (7. Oktober) stellt Daniel Keller, Leiter Produkt- und Applikationsmanagement bei ENGIE Refrigeration, vor, welche Mehrwerte die neue wassergekühlte "Quantum""-Kältemaschine in puncto Effizienz und Nachhaltigkeit bietet. Anschließend berichtet Klaus Achenbach, Market Development Manager Central Europe bei Condair, über eine effiziente Dampfverteilung in RLT-Anlagen.

Der zweite Termin (14. Oktober) startet mit einem Vortrag von Arthur Jäger, Produktmanager Luftentfeuchtung bei Condair, zur zukunftsorientierten Luftentfeuchtung für Impfstofflager, bevor Jörn Stiegelmeier, Leiter Technologie & Entwicklung bei Engie Refrigeration, zum nachhaltigen Heizen mit "thermeco 2 "-Hochtemperatur-Wärmepumpen und mit "Quantum"-Kältemaschinen mit "Green Heat Recovery" referiert.

Alle Themen orientieren sich an der aktuellen Branchensituation, wie Manuel Speiseder, Leiter Marketing und Kommunikation bei Condair, betont: „Seit Launch der Effizienz-Foren ist es unser Ziel, unseren Kunden:innen mit neuestem technologischen Know-how, innovativen Best-Practice-Beispielen und exklusivem Expertenwissen Mehrwerte zu schaffen. Zudem bieten wir eine Plattform, um unkompliziert in Dialog zu treten.“

Dafür ist zwischen den Vorträgen jeweils eine interaktive Fragerunde vorgesehen, die den Teilnehmer die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch mit den Fachleuten von Engie Refrigeration und Condair sowie zum Austausch mit Kollegen:innen aus der Branche eröffnet.

Die Möglichkeit zur Anmeldung und weitere Informationen finden sich auf der Website unter https://www.effizienz-forum.net.