Engie Deutschland eröffnet Niederlassung in Hannover

Mehr Kundennähe in Hannover: In der neuen Niederlassung berät und betreut das Team Unternehmen rund um Technik, Energie und Service.

Engie Deutschland, Spezialist für gebäudetechnischen Anlagenbau, Energy & Facility Solutions, erneuerbare Energien sowie industrielle und gewerbliche Kältetechnik, hat Anfang Januar eine Niederlassung in Hannover eröffnet. Das 25-köpfige Team am Standort betreut Kunden in den Regionen Hannover, Wolfsburg, Braunschweig, Bremen und Göttingen. Ab sofort werden viele Tätigkeiten aus dem Portfolio des Unternehmens in Eigenleistung angeboten. Die Experten decken die Gewerke Elektro, Sanitär, Heizung, Lüftung, Kälte- und Klimatechnik für Facility Management sowie Service und Wartung vollumfänglich ab und übernehmen auf Wunsch die Betreiberverantwortung. Weiterhin unterstützen sie kompetent bei der Planung und Umsetzung von Anlagenneu- und -umbauten.