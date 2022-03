Bild: Berliner Energietage Bild: Berliner Energietage Energietage 2022, die vom 2. bis 6. Mai in Berlin und online stattfinden. Die Leitveranstaltung der Energiewende in Deutschland diskutiert zu Beginn der neuen Legislaturperiode und unter dem Eindruck internationaler Konflikte aktuelle politische Weichenstellungen, technische Innovationen und Praxisaspekte. Dies mit dem Ziel, die Energiewende gemeinsam mit allen relevanten Akteuren zu besprechen und in eine sehr rasche Umsetzung zu bringen.

Die Veranstaltung vereint in diesem Jahr über 100 Institutionen und damit die relevanten Akteure in den Themenfeldern Energiewende und Klimaschutz unter einem Dach. Zu den Mitveranstaltern zählen drei Bundesministerien (BMWK, BMWSB und BMUV), zahlreiche politische Verbände sowie diverse wissenschaftliche Institutionen. Damit decken die Energietage ein überaus vielfältiges und kontroverses Meinungsspektrum ab.

In rund 100 Veranstaltungen können sich die Teilnehmer einen Rundumblick über aktuelle energie- und klimapolitische Diskurse verschaffen. Die über 300 Referenten stellen ihre Expertise in folgenden Themenschwerpunkten zur Verfügung: Ministerielles, Energie- und Klimapolitik, Gebäude und Quartiere, Industrie und Gewerbe, Erneuerbare Energien, Wärmewende, Faktor Mensch sowie #SpielKlima. Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche weitere Highlights wie Ausstellerpräsentationen, Pressekonferenzen und Networking-Formate.

Die Energietage 2022 finden sowohl digital als auch vor Ort in Berlin statt:

2. & 3. Mai: digital

4. & 5. Mai: Präsenz in Berlin (Ludwig-Erhard-Haus)

6. Mai: digital



Die kostenfreie Anmeldung ist auf der Webseite der Veranstaltung möglich.