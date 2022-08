Energie sparen mit Lüftung und Wärmerückgewinnung

Aufgrund der aktuellen Situation – bedingt durch den Krieg in der Ukraine – ist ein sparsamer Umgang mit Energie noch wichtiger geworden. Neben dem Ausbau an Erneuerbaren Energien ist Energieeffizienz heute ein entscheidender Faktor, um u. a. eine zuverlässige und bezahlbare Versorgung mit Gebäudewärme sicherzustellen, betonen der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) und der Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e. V. (RLT-Herstellerverband) in einer gemeinsamen Mitteilung.

Während das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland seit 1990 preisbereinigt um fast 50 % gestiegen ist, benötigen wir heute rund 20 % weniger Primärenergie als damals. Wir gehen somit fast doppelt so effizient (Faktor 1,83) mit der Ressource Primärenergie um als 1990.