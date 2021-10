Einheitsblatt VDMA 24000: Entwurf

Das Einheitsblatt VDMA 24000 zeigt die unterschiedlichen Anforderungen für Funktionsprüfungen von Brandschutzklappen nach DIN EN 15650 insbesondere für Deutschland auf und legt diese einheitlich fest. Es wurde vom VDMA Arbeitskreis Brandschutz und Entrauchung erstellt und bietet den unterschiedlich betroffenen Zielgruppen eine Übersicht der notwendigen gesetzlichen Funktionsprüfungen an Brandschutzklappen. Darüber hinaus werden Angaben zur Durchführung und zu den Intervallen gemacht.

VDMA 24000 richtet sich an Eigentümer, Betreiber, Errichter, Bauleiter, Wartungsfirmen, Prüfsachverständiger, Planer und Hersteller.

Eine Stellungnahme zum Entwurf ist bis 1. Dezember 2021 unter Verwendung einer Kommentartabelle möglich. Das Manuskript des Entwurfs und die Kommentartabelle stehen zum Download bereit oder können in der Fachabteilung Luftreinhaltung ( ) angefordert werden.