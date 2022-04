Effizienz-Forum von Engie Refrigeration und Condair in München

Das Fachsymposium findet in der BMW Welt München statt

Fachsymposium für energieeffiziente Gebäudetechnik und Kälte- und Wärmeerzeugung" von Engie Refrigeration und Condair am Donnerstag, 19. Mai 2022, in München Antworten. Im Fokus der Veranstaltung stehen zukunftsorientierte Produktlösungen und konkrete Handlungsempfehlungen rund um das Thema Energieeffizienz. Das Effizienz-Forum richtet sich an Planer, Anlagenbauer, Hersteller und Entscheider aus der Gebäudetechnik und der Kälte- und Wärmeerzeugung aus ganz Deutschland. Die Möglichkeit zur Anmeldung und weitere Informationen finden sich auf der Internetseite der Veranstaltung.

„Unser Konzept ist einmalig: Wir verbinden das gesammelte Know-how aus den beiden Fachbereichen Kälte- und Wärmeerzeugung sowie Luftbe- und -entfeuchtung in einem Symposium. Dabei werden wir Expertenvorträge zu hochaktuellen Themen anbieten – etwa Claus Händel vom FGK, der zu den Neuerungen der DIN 16798-1 spricht“, erläutert Manuel Speiseder, Leiter Marketing und Kommunikation bei Condair. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Covid-19-Regelungen statt, beginnt um 14 Uhr und wird mit einer exklusiven Headset-Führung durch die BMW Welt sowie einem Galadinner gegen 20 Uhr enden.

Das Programm im Überblick

- DIN 16798-1 als zentrales Planungskriterium für die Indoor Environmental Quality (Claus Händel, Technischer Referent bei FGK)

- Innovationen in der Kältetechnik (Jörn Stiegelmeier, Bereichsleiter Technologie und Entwicklung bei Engie Refrigeration)

- Die klimafreundliche Wärmeversorgung der Zukunft (Daniel Keller, Leiter Produkt- & Applikationsmanagement bei Engie Refrigeration)

- Betriebskostenoptimierte Planung von Luftentfeuchtungsanlagen (Arthur Jäger, Produktmanager Luftentfeuchtung bei Condair)