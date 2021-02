ebm-papst startet neue Bauprojekte in Mulfingen

Investition in die Zukunft

Am Sitz der Unternehmenszentrale in Mulfingen investiert ebm-papst knapp 20 Mio. € in drei neue Gebäude. Diese wird ebm-papst mit lokalen Unternehmen umsetzen und wie üblich dabei auf hohe Umweltstandards achten.

Für seine Elektronikentwicklung, wichtiger Bestandteil intelligenter Ventilatorlösungen, überbaut ebm-papst ein Produktionsgebäude und schafft damit in den kommenden 24 Monaten zusätzliche 5.000 m2 für Forschung und Entwicklung.

Beim Neubau wird insbesondere auf moderne und zukunftsorientierte Arbeitsplätze geachtet, um neuen Arbeitsformen wie agiles Arbeiten in flexiblen Projektteams gerecht zu werden. Im Erdgeschoss werden zudem vorhandene Sozialräume erneuert und erweitert.

Zwei weitere Gebäude plant ebm-papst auf dem Werksgelände in Mulfingen-Hollenbach. Zum einen soll auf 3.800 m2 ein Neubau für den Betriebsmittelbau entstehen. Damit soll die Herstellung von Maschinen und Werkzeugen zur Fertigung neuer Ventilatorinnovationen unterstützt werden. Eine Ventilator-Erprobungshalle soll auf 2.600 m2 zur Sicherung höchster Qualität beitragen.

Die Bauzeit beider Gebäude wird bei rund 15 Monaten liegen.