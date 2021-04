Eaton mit „Buildings as a Grid“-Ansatz

Das Energiemanagementunternehmen Eaton bringt ein umfassendes Paket aus Hardware, Software und Dienstleistungen auf den Markt, mit dem sich Gebäude in Energiezentren verwandeln lassen. Der „Buildings as a Grid“-Ansatz wurde durch die kürzliche Übernahme der in der Schweiz ansässigen Firma Green Motion SA, einem Entwickler und Hersteller von Hardware für die Aufladung von Elektrofahrzeugen und der dazugehörigen Software, untermauert.

Eaton hat einen „Everything as a Grid“-Ansatz für die Energiewende gewählt, um Kunden zu helfen, die Dekarbonisierung zu beschleunigen, die Ausfallsicherheit zu erhöhen, Energiekosten zu senken und neue Einnahmequellen zu schaffen.

Für Gebäudeeigentümer kann Eaton durch das Management des „Gebäudesystems als Netz“ Gebäude in Energie-Hubs umwandeln, die die bestehende elektrische Infrastruktur besser verwalten und für den zukünftigen Energiebedarf planen. Das ist der Sinn des Ansatzes „Buildings as a Grid".

Gebäudeeigentümer, die stattdessen einen Ad-hoc-Ansatz wählen und E-Ladestationen an die bestehende Infrastruktur anschließen, riskieren Probleme beim Energiemanagement und Kosten für die Aufrüstung des Netzes, wenn sie die Kapazität erhöhen müssen, um die Nachfrage zu decken. Dies könnte schnell zur Realität werden, da die Umstellung auf Elektrofahrzeuge immer mehr an Fahrt gewinnt: Der Absatz von Elektrofahrzeugen in Europa ist trotz der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 um mehr als 140 % gestiegen, und die Zahl der Elektrofahrzeuge weltweit wird voraussichtlich von 8,5 Mio. im Jahr 2020 auf 116 Mio. im Jahr 2030* zulegen.

Eatons „Buildings as a Grid“-Ansatz beinhaltet drei Bereiche (siehe Infokasten): Aufladung von Elektrofahrzeugen, Energiemanagement und Stromverteilung. Zusammen ermöglichen diese Systeme Gebäudeeigentümern die Energieleistung ihres Gebäudes zu überwachen und zu optimieren und Stromressourcen sicher zu steuern.