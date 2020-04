E-CAD live: Online Engineering Automation Forum

WSCAD hat die bislang eintägigen Engineering Automation Foren (EAF) mit Fachvorträgen von WSCAD, Partnerunternehmen und Frage-/Antwort-Sessions auf fünf aufeinanderfolgende Tage mit je einer Stunde umkonzipiert und für die Online-Präsentation optimiert.

Das virtuelle EAF findet täglich vom 4. bis 8. Mai 2020 morgens von 8:00 bis 9:00 Uhr statt, am Freitag, den 8. Mai auch zusätzlich von 11:00 bis 12:00 Uhr. Registrierte Teilnehmer erhalten die Zugangsdaten nach erfolgreicher Anmeldung per E-Mail.

„Wir wollen den Know-how-Transfer und den Erfahrungsaustausch mit unseren Anwendern auch in Zeiten von Corona auf keinen Fall abreißen lassen“, erläutert Axel Zein, CEO WSCAD GmbH. „Deshalb haben wir zusammen mit unseren Partnern die in den letzten Jahren gut angenommene Fachveranstaltung auf online umkonzipiert“.



Mit von der Partie sind ausgewählte Partnerunternehmen von WSCAD: Phoenix Contact, Schneider Electric, Siemens, WAGO und Weidmüller. Sie zeigen in den sechs Online-Sessions die Vorteile und das Zusammenspiel der WSCAD-Engineering-Lösung mit ihren Produkten. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Fragen und Anforderungen mit WSCAD und den teilnehmenden Partnerunternehmen zu besprechen.



Zu den Themen gehören dieses Jahr die Neuerungen der WSCAD-"Suite X Plus" und die durchgängige Nutzung von Planungsdaten in der Gebäudeautomation. Die Partner behandeln Schnittstellen zu WSCAD wie Project complete, TIA-Portal, Klemmen-Designer sowie herstellerspezifische Konfiguratoren bei der Suche nach Artikeldaten in wscaduniverse.com.



Die Möglichkeit zur Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter www.wscad.com/eaf/.