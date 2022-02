Digitales Vertragsmanagement

„ContractHero“ , für viele KMU sichtbar gemacht werden kann.



Zu den wichtigsten Vorteilen von „ContractHero“ gehört die automatische Erinnerung an anstehende Vertragsfristen. Damit lassen sich teure Pflichtverletzungen vermeiden und Einsparmöglichkeiten aufdecken, etwa wenn die Vertragsleistungen gar nicht mehr benötigt werden.



Doch auch die Durchsuchbarkeit und die Aktualisierung von Vertragsdokumenten, der direkte ortsunabhängige Zugang über die Cloud und die genaue Regelung von Berechtigungen für unterschiedliche Teammitglieder etc. sind mit Papierordnern nicht so einfach möglich.



Die Sicherung von Vertragsdokumenten zählt bislang zu einem vernachlässigten Punkt der Digitalisierung. Bei einem Verlust von Papierdokumenten sind diese meist unwiederbringlich verloren – digitale Varianten sind dagegen in der Cloud durch eine mehrfache Absicherung immer verfügbar. Mehr noch, sie bleiben aktuell! Denn mit einer Softwarelösung wie „ContractHero“ lässt sich die komplette Vertragshistorie abbilden und Teammitglieder arbeiten nie wieder auf Grundlage einer veralteten Unterlage.



Holen Sie sich einen individuellen Demo-Termin und/oder eine 14-tägige Testversion!