Digitaler Bauweltkongress 2020

Als die Kollegen der Bauwelt-Redaktion Mitte Februar 2020 das Thema „Robust“ für den diesjährigen Bauwelt Kongress 2020 wählten, gab es noch keine offiziellen Coronafälle in Europa, keine Lockdowns und kein Misstrauen gegenüber der dichten Stadt. Mit der weltweiten Pandemie scheinen die Fragen, wie es mit der Planung weitergeht und was uns durch eine ungewisse Zukunft trägt, nicht nur lauter, sondern auch dringlicher geworden zu sein.

Der Bauwelt Kongress 2020 findet als digitale Veranstaltung am 3. und 4. Dezember 2020 statt.

Der Bauwelt Kongress 2020 findet als digitale Veranstaltung am 3. und 4. Dezember 2020 statt.



Die Bauwelt-Kollegen haben sich schon zuvor gefragt, welches Programm funktionieren wird, wenn Architektur und Städtebau im Zuge der veränderten Mobilität, der Veränderung der Arbeit, der CO 2 -Einsparziele, der demographischen und digitalen Transformationen und vielleicht auch wegen der aktuellen Corona-Krise, wie nie zuvor gefordert sind, die Grundlagen ihrer Entwicklungen zu reformieren?



Aus ökologischen, ökonomischen und baukulturellen Gründen können und wollen wir nicht in der gleichen Geschwindigkeit, mit der sich unsere Welt verändert, neue Architektur und neue Städte schaffen. Die Bauten vor unserer Haustür sind keine Knetmasse, die sich nach Bedarf umformen lässt. Das erlaubt eine Schlussfolgerung: Wir brauchen eine robuste Architektur und eine robuste Stadtentwicklung, die nicht nur flexibel reagieren können, sondern auch widerstandsfähig und dauerhaft sind.



Wir freuen uns, Sie gemeinsam mit unseren Kollegen von der Bauwelt-Redaktion zu diesem digitalen Architektur-Kongress am 3. und 4. Dezember 2020 einzuladen. Melden Sie sich einfach an unter: https://kongress.bauwelt.de/anmeldung/

Die Teilnahmegebühr beträgt 89.- €. Studenten zahlen 29.- €.

Der Bauwelt Kongress digital wird von folgenden Architektenkammern als Fort- und Weiterbildungsveranstaltung anerkannt: Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.