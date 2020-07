Digitale Schulungen und Fortbildung von Aco Haustechnik

Das große Angebot an Schulungen und Fortbildungen, bekannt unter dem Namen ACO Academy wird in den virtuellen Raum verlegt. Das Themenspektrum der Online-Fortbildungsreihe 2020 reicht von hygienischer Sanitärentwässerung über Energie aus Abwasser, Auslegung von Fettbabscheidern, regelgerechte Entwässerung, Brand- und Rückstauschutz bis hin zu BIM in der Gebäudeentwässerung. Die Dauer beträgt meist 45 oder 60, teilweise auch 90 Minuten.

Alle Termine, Themen und Referenten finden sich – einschließlich Online-Anmeldeformular – in chronologischer Übersicht auf https://aco.me/HTWebSeminare.