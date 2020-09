Digital Conference von liNear am 5. und 6. November 2020

Am 4. und 5. November 2020 veranstaltet liNear seine erste Digital Conference zum Thema integrale Planung mit BIM. Neben theoretischem Wissen werden Konzepte auf Basis der liNear-Software vorgestellt und die praktische Umsetzung im Projekt live erläutert.

Die sieben kostenlosen ­Onlineseminare stehen an zwei Tagen zur Verfügung, sodass Teilnehmer die Möglichkeit haben, die Vorträge auf diese Tage zu verteilen. Jedes der angebotenen Seminare ist in sich abgeschlossen und kann auch einzeln besucht werden. Selbstverständlich gibt es auch Raum für Fragen und Diskussionen, die am Ende eines jeden Vortrags behandelt werden. Nicht zuletzt durch den Wegfall der Regionalmessen will liNear so allen Interessenten die Möglichkeit geben, sich online zu informieren und mit Ihnen in den Austausch zu kommen.

Das Programm

Jedes Seminar kann wahlweise am ersten oder am zweiten Konferenztag besucht werden. Auf diese Weise können sich Teilnehmer ihr Programm über zwei Tage individuell zusammenstellen. Zur Anmeldung geht es unter https://www.linear.eu/de/digital-conference/.

4. November 2020

09:00 – 09:30 Uhr: Fast Forward: Neue Perspektiven für die TGA-Planung, Jürgen Frantzen, Geschäftsführer

09:30 – 10:30 Uhr: Vorfahrt für die TGA: Gebäudetechnikplanung in frühen Planungsphasen, Christian Waluga, stv. Entwicklungsleiter

10:45 – 11:45 Uhr: Das Wesentliche im Auge behalten: LOG & LOI Konzepte mit liNear, Javier Castell Codesal und Manfred Waluga

12:00 – 13:00 Uhr: liNear Desktop – Performance für Revit: Komplexität verringern - Effiziente Werkzeuge für die TGA-Planung, Dirk Sibbe, Vertriebsingenieur

13:45 – 14:45 Uhr: Kollaboration im Planungsprozess: Zusammenarbeit im Modell von A bis Z, Sebastian Treins und Christian Streller, Vertriebsingenieure

15:00 – 16:00 Uhr: Das Modell als „Single Source of Truth”: Schnittstellenfreie Berechnung der TGA im Modell, Christian Verhohlen, Vertriebsingenieur

16:15 – 17:15 Uhr: BIM-Projekte mit AutoCAD: Mit liNear für AutoCAD an BIM-Prozessen partizipieren, Jörg Rieling, Vertriebsingenieur

5. November 2020

9:30 – 10:30 Uhr: BIM-Projekte mit AutoCAD: Mit liNear für AutoCAD an BIM-Prozessen partizipieren, Jörg Rieling, Vertriebsingenieur

10:45 – 11:45 Uhr: liNear Desktop – Performance für Revit: Komplexität verringern - Effiziente Werkzeuge für die TGA-Planung, Dirk Sibbe, Vertriebsingenieur

12:00 – 13:00 Uhr: Kollaboration im Planungsprozess: Zusammenarbeit im Modell von A bis Z, Sebastian Treins und Christian Streller, Vertriebsingenieure

13:45 – 14:45 Uhr: Das Modell als „Single Source of Truth”: Schnittstellenfreie Berechnung der TGA im Modell, Christian Verhohlen, Vertriebsingenieur

15:00 – 16:00 Uhr: Vorfahrt für die TGA: Gebäudetechnikplanung in frühen Planungsphasen, Christian Waluga, stv. Entwicklungsleiter

16:15 – 17:15 Uhr: Das Wesentliche im Auge behalten: LOG & LOI Konzepte mit liNear, Javier Castell Codesal und Manfred Waluga