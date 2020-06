Digital Building Summer Boot Camp 2020

Zwischen dem 25. Juni und dem 25. August 2020 führt die synavision GmbH zusammen mit Hochschulen und Partnerunternehmen ein digitales Summer Boot Camp für Studenten durch. Gemeinsam mit der RWTH Aachen, der Hochschule Biberach, dem Steinbeis Innovationszentraum energie+, der HIS HE GmbH sowie den Europäischen Partnern REHVA und Eurovent werden insgesamt zehn Webinare von verschiedenen Experten der jeweiligen Disziplinen angeboten. Die Webinare richten sich an Praktiker aus der Baubranche sowie Studenten aus den Bereichen Bautechnik, Architektur, Versorgungstechnik und Gebäudeautomation. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Summer Bootcamp 2020 wurde kurzfristig ins Leben gerufen, um Studenten die Möglichkeit zu geben, trotz der Corona-bedingten Ausfälle im Hochschulbetrieb ihr Wissen auszubauen und mit Experten in den Dialog zu gehen.

In den Seminaren werden aktuelle Entwicklungen zu Richtlinien und Zertifizierungen vorgestellt. Direkt aus der Praxis zeigen Referenten konkrete Projektbeispiele, z.B. die Möglichkeit zur Energieeinsparung durch Monitoring von Lüftungsanlagen. Studenten erhalten parallel zum Webinar eine kostenlose Softwarelizenz für die Cloud-Plattform der synavision GmbH.

Alle Informationen sowie die Teilnahmebedingungen und Hinweise zu den Referenten stehen im Internet unter: https://www.synavision.de/boot-camp/