Die Ingenieurwissenschaften kennenlernen

Die FH Münster informiert beim Digitalen Tag der Technik über die verschiedenen Angebote der ingenieurwissenschaftlichen Fachbereiche in Steinfurt. (Das Foto ist vor der Corona-Pandemie entstanden.)

Wer die Schule beendet, steht vor unzähligen Möglichkeiten, die eigene berufliche Zukunft zu gestalten. Das Angebot ist vielfältig, die Optionen sind zahlreich. Deshalb bietet die FH Münster am Donnerstag, den 28. Januar 2021, Schülern und anderen Studieninteressierten mit dem Digitalen Tag der Technik die Möglichkeit, die ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge des Steinfurter Campus kennenzulernen. Die Fachbereiche Chemieingenieurwesen, Physikingenieurwesen, Energie – Gebäude – Umwelt, Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik sowie das Institut für Technische Betriebswirtschaft (ITB) des Münster Centrum für Interdisziplinarität (MCI) öffnen virtuell ihre Labortüren. Sie stellen ihr Bachelor- und Master-Studienangebot per Videokonferenz vor und zeigen dabei Versuche und Experimente, die neugierig machen.

Wie funktioniert eine Photovoltaikanlage? Was ist das Internet of Things? Und womit beschäftigen sich Biomedizintechniker? Diesen und weiteren Fragen gehen die verschiedenen Infoveranstaltungen auf den Grund. Der Digitale Tag der Technik richtet sich an alle MINT-interessierten Schülerinnen und Schüler, die herausfinden möchten, ob ein Ingenieurstudium das Richtige für sie ist.

„Es gibt derzeit kaum Angebote zur Berufsorientierung für die Schülerinnen und Schüler“, sagt Stefanie Schäfer. Die Studiengangsassistentin im Fachbereich Elektrotechnik und Informatik koordiniert den Digitalen Tag der Technik. „Deshalb möchten wir eine Alternative bieten und es ermöglichen, unsere Angebote kennenzulernen.“

Die Anmeldung zum Digitalen Tag der Technik ist unter fhms.eu/DTdT2021 möglich. Dort gibt es auch weitere Infos zu den einzelnen Angeboten der Fachbereiche und zum Tagesablauf.