Die ersten „Orca AVA“-Thementage

Am 9. und 10. März 2021 lädt die Orca Software GmbH zu ihren ersten „Orca AVA“-Thementagen ein. In virtuellen, kostenfreien Videokonferenzen präsentieren Mitarbeiter und Partner der Orca Software Expertenwissen, Impulse und Informationen rund um „Orca AVA“. Ob Ausschreibung, Vergabe oder Abrechnung: Am Beispiel eines fiktiven Bauprojekts informieren die Experten über alle damit zusammenhängenden Themen und stehen live für Fragen zur Verfügung.

Die Informationstage richten sich an Planer und Architekten, die auf der Suche nach einer passenden AVA-Softwarelösung sind oder bereits „Orca AVA“ nutzen.

- Am Dienstag, 9. März 2021, vermitteln die Referenten Basiswissen für „Orca AVA“-Einsteiger.

- Am Mittwoch, 10. März 2021, stehen Themen zur Optimierung des AVA-Prozesses und BIM auf der Agenda.

Weitere Informationen zu Programm und Anmeldung unter orca-software.com/thementage.