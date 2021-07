DGNB mit zwei Veränderungen im Präsidium

Im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. gibt es mit der Präsidentin der Bundesarchitektenkammer Andrea Gebhard sowie Thomas Kraubitz von Buro Happold zwei Neuzugänge. Sie folgen auf Gebhards Vorgängerin Barbara Ettinger-Brinckmann und Dr.-Ing. Peter Mösle von Drees & Sommer. Die übrigen acht Präsidiumsmitglieder wurden im Rahmen der DGNB-Mitgliederversammlung am 1. Juli 2021 für die kommenden zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt.

Zu den acht Mitgliedern, die zum Teil bereits seit der Vereinsgründung im Jahr 2007 dabei sind, kommen ganz frisch zwei neue Gesichter hinzu.



Dies ist zum einen die Landschaftsarchitektin Andrea Gebhard, die erst im Mai 2021 zur neuen Präsidentin der Bundesarchitektenkammer gewählt wurde. Das zweite Neumitglied im DGNB-Präsidium ist Thomas Kraubitz, Direktor beim Buro Happold, einem weltweit tätigen Ingenieur- und Beratungsbüro. Der Architekt und Stadtplaner ist seit 2014 Mitglied im DGNB-Fachausschuss, langjähriger Referent in der DGNB-Akademie und hat als Senior Auditor bereits eine Vielzahl an DGNB-Zertifizierungen von Gebäude- und Quartiersprojekten begleitet.



Gebhard tritt bei der DGNB die Nachfolge von Barbara Ettinger-Brinckmann an, ihrer Amtsvorgängerin bei der Bundesarchitektenkammer. Sie war 2017 ins DGNB-Präsidium gewählt worden. Neben Barbara Ettinger-Brinckmann verlässt Peter Mösle von Drees & Sommer das höchste strategische Gremium der DGNB nach zwölf Jahren auf eigenen Wunsch. Peter Mösle wird den Verein in anderer Form weiter unterstützen, u.a. im Rahmen der ESG Working Group der von der DGNB mitgegründeten Climate Positive Europe Alliance (CPEA).



„Barbara Ettinger-Brinckmann und Peter Mösle möchte ich für ihr großartiges Engagement und die wunderbare Zusammenarbeit in den letzten Jahren im Namen des ganzen DGNB Präsidiums danken“, sagt DGNB Präsident Amandus Samsøe Sattler. „Gleichzeitig freuen wir uns auf die Impulse unserer zwei Neuzugänge Andrea Gebhard und Thomas Kraubitz. Unser gemeinsames Thema des nachhaltigen Bauens war nie wichtiger als jetzt. Den Rückenwind, den wir aktuell für unsere Aktivitäten spüren, wollen wir gemeinsam nutzen.“