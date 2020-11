Zum Schutz der Gesundheit der Menschen muss in Gebäuden jederzeit eine hohe Trinkwasserqualität sichergestellt sein – eine große Herausforderung für Sanitär-Installateure und Planer. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der energieeffiziente Betrieb der Anlagen. GF Piping Systems (GF), Spezialist für Rohrleitungssysteme und Trinkwasserhygiene, veranstaltet zu diesem Thema am 18. November 2020 die interaktive Online-Konferenz „The Age of Water“ und bietet dazu einen Tag voller Live-Events, Workshops und Sessions an – um miteinander zu interagieren, sich im Expertenkreis über technische Lösungen auszutauschen und als Vorreiter zusammen auf die Zukunft des Trinkwassers zu blicken. Im Rahmen der Konferenz wird anhand des Praxisbeispiels Holiday Inn Troisdorf die Digitalisierung von Trinkwasser-Installationen mit „Hycleen Connect“ vorgestellt. Damit lässt sich über Fernzugriff das „Hycleen Automation System“ – das die Steuerung, die Überwachung und die Dokumentation der Trinkwasserhygiene automatisiert übernimmt – jederzeit präzise regeln.

Interessierte können sich für díe Online-Konferenz am 18. November 2020 unter www.gfps.com/com/de/about-us/events/the-age-of-water.html anmelden und von überall aus hautnah am digital-realen Event teilnehmen.