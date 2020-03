Desinfektionsmittel selbst herstellen

Das Corona-Virus ist mittlerweile allgegenwärtig und es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Infektionsfälle weiter steigen wird. Meldungen, dass Hygieneartikel und Desinfektionsmittel nicht immer und überall erhältlich sind, häufen sich und beunruhigen die Bevölkerung.



Mit einer „Aquadron“-Anlage der Innowatech GmbH stellen Anlagenbetreiber ihr eigenes hochwirksames Desinfektionsmittel „Innowatech Anolyte“ her: Am Ort der Anwendung und in beliebiger Menge. Das Desinfektionsmittel kann universell eingesetzt werden, auch für die Flächen- und Händedesinfektion (WHO – Interim Guidance 19. März 2020). In Zeiten, in denen Desinfektionsmittel selbst im Krankenhaus- und Pflegebereich, sowie für gewerbliche Nutzer in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie nur eingeschränkt erhältlich sind, ist dies ein eindeutiger Vorteil.

„Innowatech Anolyte“ ist eine pH-neutrale Natriumhypochlorit-Lösung mit hohem Anteil an Hypochloriger Säure (HOCl). Das Desinfektionsmittel wird mittels einer Membran-geteilten Elektrolysezelle ohne Gefahrgut produziert und wirkt bakterizid, levurozid, viruzid und sporizid.

In der Lebensmittelindustrie, der Brauerei- und auch Getränkeindustrie ist „Anolyte“ schon seit Jahren erfolgreich zur Desinfektion von Oberflächen, Rohrleitungen und Tanks (CIP), sowie für sensible Produkt-nahe Desinfektionsanwendungen, z.B. während der Abfüllung von Getränken, im Einsatz. Zudem zur Absicherung von Trink-, Kühl- und Prozesswasser gegen mikrobiologische Kontamination und Biofilme.

In Krankenhäusern, Senioren- und Pflegeheimen, Sportstätten und großen Wohngebäuden wird „Anolyte“ wegen seiner hervorragenden Wirkung gegen Bakterien und Biofilme zur Trinkwasserbehandlung (Kalt- und Warmwasser) eingesetzt und geschätzt. Hier steht vor allem der Schutz des Trinkwassers vor Legionellen- und Pseudomonas aeruginosa-Kontamination, aber immer öfter auch vor E-Coli und coliformen Keimen im Fokus.