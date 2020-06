Deos stellt Lösung für Alarmmanagement vor

Webinar am 3. Juli 2020 zum „OpenGate“

Mit dem „OpenGate“ kann das Deos-Alarmmanagement in existierenden MSR-/HLK-Anlagen installiert werden. So werden alle Meldungen der Anlagen über diese Lösung vereinheitlicht und über die Deos-„Secure AlarmApp“ einfacher koordinierbar. Dadurch wird der gesamte HLK-Service in Nicht-Wohngebäuden optimiert sowie Kosten und Personalaufwendungen für die Wartung und den Betrieb reduziert.

Passend zu diesem Thema bietet die Deos AG am 3. Juli 2020 um 10:30 Uhr ein frei zugängliches

Online-Webinar an. In 30 Minuten erklären die Deos-Experten die Vorteile und Funktionen der Alarmmanagement-Lösung mit „OpenGate“ und stehen für alle Fragen und weitergehende Erläuterungen bereit.

Zur Webinaranmeldung geht es hier: https://www.deos-ag.com/de/deos-forum/