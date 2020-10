Das IKzB in Berlin ist wieder geöffnet

Das Informations- und Kompetenzzentrum für zukunftsgerechtes Bauen (IKzB) in der Fasanenstraße 87a in Berlin ist ab sofort wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Die Betreuung und der Betrieb des Gebäudes erfolgt erneut durch die Hamburger Netzwerkstelle ZEBAU GmbH im Auftrag des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI).

Führungen sind während der Öffnungszeiten montags und donnerstags (außer an Feiertagen) zwischen 13 und 18 Uhr möglich. Um eine Voranmeldung wird gebeten, da sich im Haus aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Hygieneregeln nur maximal 10 Personen aufhalten dürfen.

Aus aktuellem Anlass bietet das IKzB ein erstes Online-Seminar mit Unterstützung des SolarZentrums Berlin, das ebenfalls seinen Betrieb im Effizienzhaus Plus fortsetzt, an. Zwei Tage vor Inkrafttreten des GEG veranstalten die beiden Partner das Online-Seminar „Das Gebäudeenergiegesetz tritt am 01.11.2020 in Kraft – Was ist neu und sollte beachtet werden?“ am 30. Oktober 2020.

In dem Online-Seminar stellt der Referent Dipl.-Ing. Rainer Feldmann die wesentlichsten Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden und die dazugehörigen neuen Bewertungsmethoden, die sich aus dem GEG ergeben, in einer kompakten Zusammenfassung vor. Das Seminar endet mit einem kleinen Ausblick auf die für 2021 angekündigte Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG).

Programm

14.00 Uhr – Begrüßung Peter-M. Friemert, IKzB Berlin und Berit Müller, Solar Zentrum Berlin / DGS Berlin-Brandenburg e.V.

14.20 Uhr – Das GEG tritt in Kraft – Was ist neu und sollte beachtet werden? Rainer Feldmann, freier Ingenieur, Zimmermann und Energieberater

16.00 Uhr – Rückfragen aus dem Chat

16.15 Uhr – Ende der Veranstaltung

Das Seminar wird am Freitag, dem 20. Oktober von 14 bis 16.15 Uhr stattfinden und wird als Online-Seminar durchgeführt. Der Teilnahmebeitrag beträgt 35 € inkl. Mwst. pro Person. Interessierte können sich hier anmelden.