Danfoss informiert zum hydraulischen Abgleich

Danfoss widmet dem hydraulischen Abgleich von Wohnbau-Heizanlagen eine eigene online durchgeführte Weiterbildungsreihe. Das kostenlose Online-Schulungsprogramm fokussiert den Abgleich aller gängigen Heizsysteme in klassischen Ein- und Zweifamilienhäusern und hilft Heiztechnikern, vorhandene Wissenslücken zu schließen. Die Reihe besteht aus insgesamt acht Webinaren, die inhaltlich aufeinander aufbauen, bei entsprechender Vorkenntnis aber auch die punktuelle Teilnahme an einzelnen Kursen zulassen. Vermittelt werden die relevanten Informationen zur korrekten Berechnung und Einstellung der Massenströme sowie zur optimalen Nutzung staatlicher Förderprogramme.



Ausgehend von einem Basiskurs zu Grundlagen und Durchführung des hydraulischen Abgleichs ermöglicht die Webinarreihe einen systematischen Aufbau von Expertenwissen. Mögliche Abgleichvarianten (statisch, dynamisch, automatisch) werden ebenso erörtert wie konkrete Anlagenbeispiele, Fragen der softwaregestützten Berechnung ebenso wie die Voraussetzungen einer BAFA- oder KfW-Förderung. Vertiefende Einblicke eröffnen zudem Online-Schuluzngen über den Abgleich bestehender Fußboden- und Heizkörpersysteme sowie die Auslegung von Einrohranlagen. Wer aus Termingründen an einzelnen Webinaren nicht teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, auf kostenlose Aufzeichnungen zurückzugreifen.

Nähere Infos zu Themen und Terminen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung und zum Studium der Aufzeichnungen gibt es unter https://www.danfoss.com/de-de/service-and-support/learning/webinars/.