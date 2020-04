Danfoss-Webinare rund um das Thema Heizen

Als Ersatz für entfallene Messen, Kongresse und Schulungen veranstaltet Danfoss in den nächsten Wochen und Monaten eine Vielzahl kostenloser Webinare.

Danfoss veranstaltet als Ersatz für entfallene Messen, Kongresse und Schulungen in den nächsten Wochen und Monaten eine Vielzahl kostenloser Webinare. Fachleute aus allen Bereichen der Wärmetechnik können hier ihr Wissen auf den neuesten Stand bringen und sich mit anderen Experten austauschen. Phasen eingeschränkter Geschäftstätigkeit lassen sich so zur unkomplizierten Weiterbildung im "Home Office" nutzen.



Das Webinarangebot ist breit gefächert: Die Optimierung kleiner und mittelgroßer Heizanlagen ist ebenso Thema wie großdimensionierte Lösungen im Zweckbau oder die Steuerung ganzer Fernwärmenetze. Heizungsinstallateure etwa erfahren alles über Systemplanung, Komponentenauswahl und hydraulischen Abgleich; auch brandaktuelle Fragen zu "Smart Heating" sowie neuen Förderrichtlinien und Förderprogrammen werden angesprochen. Systemintegratoren können sich u.a. über die Möglichkeiten der Verknüpfung von Heizung und Kühlung mit übergeordneten Systemen der Gebäudeautomation informieren. Fernwärmeversorger erhalten vertiefende Einblicke in Lösungen für Netzabgleich, Temperaturoptimierung und IoT-basiertes Netzmanagement. Auch zum Thema Trinkwarmwasserversorgung werden Webinare angeboten.

Das Programm wird regelmäßig aktualisiert und erweitert. Für Interessenten, die an bestimmten Webinaren nicht teilnehmen können, werden kostenlose Aufzeichnungen bereitgestellt. Nähere Infos zu Themen und Terminen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung und zum Studium der Aufzeichnungen gibt es unter: https://www.danfoss.com/de-de/service-and-support/learning/webinars/.