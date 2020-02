Daikin bündelt Kompetenzen

Erweiterung der Vertriebsstruktur in Richtung Heizung

Im April 2020 werden die Vertriebs-, Marketing- und Serviceleistungen der Daikin Airconditioning Germany GmbH und der Rotex Heating Systems GmbH zusammengeführt und unter dem Unternehmen Daikin Airconditioning Germany GmbH gebündelt. Durch die Bündelung der Kompetenzen aus den Bereichen Wärmepumpen-/Klimatechnik sowie Heiztechnik tritt Daikin in Deutschland insgesamt stärker auf – für mehr Kundennähe, weiterhin nachhaltiges Wachstum und Innovationskraft. Ein wichtiger Fokus hierbei ist der Heizungsmarkt in Deutschland.

Im Zuge dieser Neuausrichtung wurden Business Units für die verschiedenen Märkte und Produktbereiche gegründet. Die neue Daikin Business Unit Heating ist für die Strategieentwicklung und Produktausrichtung im Heizungssektor zuständig. Sie trägt der Fokussierung auf den Heizungsmarkt und im Speziellen auf Wärmepumpen Rechnung.

Mit Blick auf den wachsenden europäischen Heizungs- und Wärmepumpenmarkt erweitert und optimiert die Daikin-Gruppe so ihr Angebot in diesem Bereich.

„Mit dieser Neuausrichtung zeigen wir, dass Daikin ein wichtiger Player im Heizungsmarkt ist und die richtigen Produkte für gegenwärtige und zukünftige Anforderungen in Neubau und Renovierung im Portfolio hat“, so Filip De Graeve, Geschäftsführer Daikin Airconditioning Germany GmbH.

Mit der Neuausrichtung wird auch die Vertriebsstruktur erweitert: Neben den bisherigen Außendienstgebieten im Bereich Heating, die für alle Kunden gleichbleiben, garantieren die sechs Regionalbüros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart mit einem technischen Innendienst, Showrooms und Schulungsräumen eine optimale Kundennähe.