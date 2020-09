Daikin-Schulungen 2020/2021 starten im Oktober

Das Daikin Regionalbüro in Hamburg ist vor allem für Schulungen in der Gewerbekälte ausgelegt und verfügt u.a. über eigene Kühlzellen.

Das neue Daikin Schulungsprogramm 2020/2021 ist online verfügbar. Schulungen in den Bereichen Wärmepumpen, Lüftungs- und Klimatisierungssysteme werden ab Oktober 2020 angeboten. Daikin führt die Schulungen unter Einhaltung der von der Bundesregierung vorgegebenen Regeln mit einem detaillierten Schutz- und Hygienekonzept durch. Dabei wird auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln geachtet. Aufgrund dessen wird die Teilnehmerzahl pro Kurs auf sechs Personen beschränkt. Bis einschließlich Mai 2021 werden in ganz Deutschland Trainings für Planer, Projektleiter, Montage- und Servicepersonal geboten. Von A wie (Daikin) Altherma bis Z wie Zeas: Die ein- bis zweitägigen praxisorientierten Kurse vermitteln fundiertes Wissen in elf verschiedenen einzeln wählbaren Produktbereichen.

Interessenten finden die gut ausgestatteten Trainingszentren in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Stuttgart und München. Das Daikin-Regionalbüro in Hamburg ist dabei insbesondere für Schulungen in der Gewerbekälte ausgelegt und verfügt über Kühlzellen.

Für die VRV-Technologie bietet Daikin einen Basiskurs zu „Installation und Inbetriebnahme“, einen Professional-Kurs zu „Wartung und Service“ sowie einen Specialist-Kurs zu „D-Checker und Service-Checker“ an. Luftgekühlte und wassergekühlte Kaltwassersätze stehen ebenso im Schulungsprogramm wie die gesamte R32-Produktrange. Ein weiterer Kurs führt in den „ITM Intelligent Touch Manager“ ein, der zentralen Anwenderoberfläche für die Regelung und Überwachung von Daikin-Systemen mit der Möglichkeit, Systeme anderer Hersteller zu integrieren.

Die Trainer geben Einblicke in die Grundlagentechnik, den Systemaufbau und die Komponenten. Anschließend testen die Teilnehmer das neu gewonnene Wissen in praktischen Übungen direkt am Gerät. Tipps zur Installation und für die Fehlersuche bieten einen besonderen Nutzen.

Das aktuelle Programm ist unter www.daikin-schulung.de einsehbar.