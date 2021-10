Contracting-Branche auf dem Weg zur Klimaneutralität 2045

Der hybride Jahreskongress 2021 des vedec (Verband für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting e.V.) hat unter der Überschrift Klimaneutralität 2045 stattgefunden.

Mit rund 100 Teilnehmern wurde intensiv über die heutige, aber auch zukünftige Bedeutung des aktuellen klima- und energiepolitischen Rahmens für die Contracting-Branche diskutiert. Darüber hinaus haben die zwei parallel stattfindenden Workshops zu den Themen „Klimaschutz-Contracting“ und „Klimaneutralität 2045“ den Jahreskongress abgerundet.

„Die dramatischen Auswirkungen des ungebremsten Klimawandels waren in den vergangenen Monaten nicht nur in Wahlkampfrhetorik und in Bränden und Fluten schmerzhaft sichtbar. Sie sind außerdem Konsens in der ernsthaften Wissenschaft. Uns allen sollte klar sein, dass die Zeit drängt; die Zeit, um echten und wirksamen Klimaschutz nicht nur zu fordern und über ihn zu reden, sondern ihn mutig und mit entschlossenen Maßnahmen auch in die Tat umzusetzen“, so Tobias Dworschak, Vorstandsvorsitzender des vedec.

Den Auftakt des Kongresses machte Thorsten Herdan, Abteilungsleiter II Energiepolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi). In seiner Ansprache lobte dieser die Wirkungskraft der Contractoren, aber ebenso das unermüdliche Streben der Branche nach innovativen und klimafreundlichen Geschäftsmodellen. Darüber hinaus wurde mit vielen Worten sehr zutreffend die Kernproblematik der aktuellen Situation, nämlich die der Überregulierung, adressiert. Die Contracting-Branche werde dadurch unnötig in ihrem Vorhaben gehemmt. Umso erfreulicher war das unterbreitete Angebot für einen direkten Austausch.

Ein wichtiges Signal für die Contracting-Branche kam ebenso aus der Wohnungswirtschaft. Frau Dr. Ingrid Vogler, Leiterin Energie und Technik, Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. (GdW) sprach sich klar für einen schnellen Paradigmenwandel aus. Die Wohnungswirtschaft stelle sich auf eine komplett klimaneutrale Energieversorgung ab 2045 ein. Dafür seien Contracting-Lösungen nötig, um die Klimaneutralität zu garantieren.